De Luca, Meloni a Napoli firmerà accordo con fondi Regione

"Mi dicono che verrà Meloni a Napoli per firmare l'accordo da 1,2 miliardi per Bagnoli, questo ci ha riempito di gioia: vedere che viene a Napoli a pubblicizzare soldi investiti dalla Regione è un bell'evento che ci dà soddisfazione". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca nella sua diretta Facebook.

"In questi giorni - ha ricordato De Luca - il Governo ha chiesto aiuto alla Regione Campania per finanziare opere su cui dicono di non avere fondi, e chiedono quindi di usare i Fondi coesione di competenza della Campania. E noi generosamente abbiamo detto sì a tutto quanto ci è stato chiesto. Hanno cominciato da 1,2 miliardi su Bagnoli, richiesta sbagliata secondo me, ma nonostante questo errore abbiamo detto di sì.

Sarebbe stato meglio usare i 13 miliardi che ha a disposizione il ministro Fitto, visto che Bagnoli è gestita dallo Stato centrale che ha nominato il commissario alla bonifica, ma noi abbiamo spirito samaritano. Chiederemo solo che chi usa i fondi della Regione faccia notare in manifestazioni pubbliche che stanno usando i soldi nostri, lo chiedo con garbo".



