Avvocato madre bimba Caivano, 'i genitori sono in lacrime'

Dopo avere appreso della sentenza, con la quale sono state condannati due dei nove ragazzi accusati di avere abusato della figlia, sono scoppiati in lacrime la mamma e il papà della bimba più piccola vittima di stupro la scorsa estate a Caivano: a comunicarlo sono i legali dei genitori, Clara Niola, per la mamma, e Giovanna Limpido per il padre.

I due genitori - che sono separati - non erano presenti alla lettura del dispositivo, nel tribunale di Napoli Nord, ad Aversa, in provincia di Caserta, e hanno appreso dell'esito del processo di primo grado telefonicamente dai rispettivi avvocati.

"Mi ha detto grazie e poi l'ho sentito piangere", ha detto all'ANSA l'avvocato Niola che ha espresso soddisfazione per l'esito del verdetto.



