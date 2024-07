Al regista Peter Webber il Premio Ischia Luchino Visconti

Al regista britannico Peter Webber è stato assegnato il Premio Ischia Luchino Visconti della 22esima edizione dell'Ischia Global Film&Music Festival. Il riconoscimenti al raffinato autore di film come 'La ragazza con l'orecchino di perla', che lo lanciò nel panorama mondiale venti anni fa, e 'Hannibal Lecter - Le origini del male', sarà consegnato da Lina Sastri, a sua volta doppiamente premiata dal Global festival per il debutto alla regia 'La casa di Ninetta', Cult Movie Award' e miglior canzone originale insieme ad Adriano Pennino.

Il programma del festival è stato presentato dal produttore Pascal Vicedomini, Lina Sastri (che presenzierà in tre serate evento alla proiezione del suo film), la giovane madrina Aurora Silvestri e Francesco Furino AD del Vulcano Buono. E proprio nel segno di Visconti si aprirà il 7 luglio l'happening realizzato con il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania.

Sul grande schermo al piazzale del Soccorso a Forio d'Ischia (ore 21,30) sarà proiettato infatti in anteprima italiana il documentario 'E trema ancora, l'altra voce di Luchino Visconti' di Morena Campani. La produzione italo-francese, trasmessa lo scorso maggio in esclusiva da Canal + racconta con tante testimonianze, attraverso la voce narrante di Fanny Ardant, il rapporto tra il grande regista e la sua amata dimora ischitana, 'La Colombaia' di Forio d'Ischia. "Sin dalla prima edizione, nella mission del nostro festival c'è stata la difesa e la valorizzazione di questo luogo straordinario, a cui tanto teneva anche la nostra Marina Cicogna che era stata protagonista di quella mitica stagione culturale" sottolinea Vicedomini ricordando la celebre produttrice scomparsa nel novembre del 2023. Il premio Visconti è stato attribuito dal Global festival nelle passate edizioni a Baz Luhrmann, Stephen Frears, Jean Jacques Annaud, Tom Hooper, Marco Bellocchio, Amos Gitai, Joe Wright, Bob Marshall e agli attori Jeremy Irons ed Helen Mirren.

Il Global festival, con 180 proiezioni gratuite, è realizzato dall'Accademia Internazionale Arte Ischia insieme a Riflessi, Givova, Vulcano Buono, Rainbow, Caremar. Chairperson 2024 è Jim Sheridan, Presidenti onorari, Trudie Styler e Tony Renis.





