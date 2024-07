Sfera Ebbasta il 7 giugno 2025 allo stadio Maradona

Sfera Ebbasta sabato 7 giugno 2025 si esibirà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 14:00 di domani su www.vivoconcerti.com e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 14:00 di mercoledì 10 luglio. La data di Napoli, prodotta da Vivo Concerti in collaborazione con Thaurus Live, va ad aggiungersi al già ricco calendario live per il prossimo anno. Sfera sarà impegnato con il Tour Palasport 2025, in partenza l'1 marzo 2025 da Padova - Fiera di Padova, per poi proseguire il 6 marzo a Firenze - Nelson Mandela Forum, il 12 marzo a Roma - Palazzo dello Sport, il 22 marzo a Casalecchio di Reno (BO) - Unipol Arena, il 29 marzo a Torino - Inalpi Arena; e gran finale all'Unipol Forum di Milano il 4 (sold out), 5 (sold out), 7 e 8 aprile.

Sfera Ebbasta è il primo artista italiano in epoca FIMI ad aver collezionato e superato quota 200 Dischi di Platino. Idolo multigenerazionale con 4.8 MLN di followers su Instagram, Sfera è un fenomeno da bilioni di streaming e visualizzazioni, nonché l'artista più ascoltato nell'ultimo anno e negli ultimi 10 anni in Italia su Spotify, dove nel 2023 ha raggiunto e superato l'incredibile soglia dei 10 milioni di ascoltatori mensili.





