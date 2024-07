Salerno Pulita vince il premio Biorepack per riciclo organico

Una "gara tra quartieri" per vedere chi otteneva i risultati più virtuosi nella raccolta dei rifiuti organici. L'idea, sviluppata nell'autunno scorso da Salerno Pulita, è valsa alla società che gestisce i servizi ambientali del capoluogo campano il premio assegnato da Biorepack, consorzio nazionale per il riciclo organico della bioplastica compostabile, in occasione dell'edizione 2024 dei Comuni Ricicloni di Legambiente tenutasi oggi a Roma. "La campagna di sensibilizzazione sviluppata da Salerno Pulita - ha commentato Marco Versari, presidente di Biorepack - ci ha subito colpito. Per questo abbiamo deciso di sceglierla quando Legambiente ci ha chiesto di individuare best practice nella gestione della FORSU. L'esempio di Salerno merita infatti di essere conosciuto e replicato. È grazie alla professionalità e alla lungimiranza di chi gestisce i rifiuti a livello locale se il nostro Paese può rimanere all'avanguardia nella gestione dei rifiuti compostabili".

L'iniziativa di Salerno Pulita è stata sviluppata nell'ambito della campagna di sensibilizzazione "Compost goal!": per cinque settimane, in occasione della raccolta dell'organico, i tecnici dell'azienda hanno effettuato prelievi e successive analisi merceologiche per stabilire i tassi di impurità (cioè materiali estranei all'organico) e la percentuale di bioplastiche compostabili presenti nei rifiuti umidi. Ai quartieri più virtuosi è stata donata una dotazione di alberi per potenziare il patrimonio di verde pubblico. Un monito tangibile del legame tra la qualità di una città e le azioni dei singoli. Al tempo stesso, in diverse scuole primarie e secondarie di primo grado, sono stati realizzati giochi, laboratori e uno spettacolo teatrale. Obiettivo: aiutare a comprendere in modo facile e divertente i criteri per la corretta raccolta dei rifiuti organici e per riconoscere le bioplastiche compostabili.

"I dati - ha spiegato Vincenzo Bennet, amministratore unico di Salerno Pulita - confermano che la raccolta differenziata nella nostra città è stabilmente al di sopra del 74%. Per migliorarla ulteriormente, è indispensabile focalizzarci sulla valorizzazione della frazione organica dei rifiuti e delle matrici compostabili: sacchetti dei supermercati, stoviglie monouso, posate, contenitori per alimenti prodotti in bioplastica compostabile. Stiamo lavorando a un'ipotesi che coinvolga anche le utenze non domestiche".

Per Salerno, questa attività è tra l'altro un aiuto concreto per migliorare la qualità del compost prodotto dall'impianto di compostaggio di proprietà del Comune e gestito da Salerno Pulita. "Il nostro obiettivo - ha commentato l'assessore all'Ambiente del Comune di Salerno, Massimiliano Natella - è di poter presto mettere a disposizione delle realtà del territorio il compost prodotto e costituire un perfetto esempio di filiera circolare locale" .



