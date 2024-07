Ricercatore Biogem premiato da Accademia Ercolanese

Il metodo di studiare direttamente sull'animale anestetizzato la fisiologia della membrana peritoneale nel corso del trattamento dialitico: è stata premiata dall'Accademia Ercolanese, nell'ambito della sedicesima edizione del Premio Euromediterraneo, la tesi di dottorato di ricerca in Scienze mediche, cliniche e sperimentali presentata da Luciano D'Apolito all'Università "Luigi Vanvitelli". Lo studio, condotto in larga parte presso il laboratorio di nefrologia traslazionale di Biogen, l'istituto di ricerca genetica di Ariano Irpino (Avellino) presieduto da Ortensio Zecchino, dove opera il ricercatore premiato, ha preso le mosse dalla creazione di un modello animale di dialisi peritoneale sfruttando le notevoli potenzialità del microscopio multi-fotone, uno dei fiori all'occhiello tecnologici dell'istituto irpino. D'Apolito aveva già ricevuto significativi riconoscimenti in importanti congressi di nefrologia a livello europeo. Il Premio Euromediterraneo, annualmente assegnato a illustri personalità dalla plurisecolare Accademia presieduta da Aniello De Rosa, è stato conferito al Rettore dell'Università "Federico II" di Napoli, Matteo Lorito, nella cerimonia svoltasi presso la Reggia di Portici.



