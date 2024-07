In corso acquisizione documenti su appalti a Casamicciola

Un'operazione di acquisizione documentale su appalti a Casamicciola ed in altri comuni della provincia di Napoli è in corso da parte di un gruppo interforze coordinato dalla Dia di Napoli, sotto il coordinamento della Dda. L'intervento mira ad acquisire informazioni su assegnazioni di opere pubbliche. L'attività viene svolta su impulso del prefetto di Napoli, Michele di Bari. In campo Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato di Ischia.

Le forze dell'ordine stanno effettuando controlli ed acquisizione di documenti alla sede municipale e presso i cantieri attivi nel territorio del comune isolano, colpito da diverse calamità naturali negli ultimi anni. L'acquisizione di documenti, secondo quanto si è appreso, riguarderebbe anche lavori di ricostruzione e messa in sicurezza del territorio.

Nell'ambito di un'altra operazione, a fine gennaio erano stati effettuati controlli sui cantieri della ricostruzione. Erano state passate al setaccio le ditte appaltatrici degli interventi per la messa in sicurezza del territorio e lo smaltimento del fango franato a valle dall'Epomeo a novembre del 2022 anche a seguito di una segnalazione in tal senso inviata dal sindaco di Casamicciola.



