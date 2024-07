Il Duomo di Napoli su nuova maglia della Neapolis Marathon

Il Duomo e colori sgargianti per animare le strade della città di Napoli il prossimo 13 ottobre.

Svelata la maglia ufficiale dell'edizione 2024 della Neapolis Marathon, la maratona partenopea che rinnova la partnership con Joma, marchio sportivo spagnolo per il secondo anno consecutivo sponsor tecnico della competizione podistica. "Siamo orgogliosi - afferma il presidente della Neapolis Marathon, Maurizio Marino - di ripetere il fortunato binomio con Joma, dopo i più che positivi riscontri dello scorso anno. Ancora una volta consegneremo ai podisti che si iscriveranno alla maratona e alla mezza maratona, una maglia esclusiva, di grande fascino e dall'importante valore tecnico-sportivo. Insomma, un vero e proprio pezzo da collezione".

La Neapolis Marathon celebra così la sua quarta edizione. Per questa occasione, i corridori indosseranno le maglie di Joma, con le quali attraverseranno alcuni dei luoghi più importanti della città: piazza del Plebiscito (dove la gara partirà e arriverà), Castel Dell'Ovo, Maschio Angioino e il lungomare.

Le maglie dell'edizione 2024 sono caratterizzate da tonalità multicolore, dal grande impatto visivo, in grado di ravvivare la città al passaggio dei numerosi atleti. Nella parte anteriore è stato inserito, con tecnica in sublimatico, il nome dell'evento, il profilo di un runner unito al logo della Neapolis Marathon e una strada multicolore. Sul retro è stato incorporato il Duomo di Napoli e, subito sotto il colletto, è stato inserito anche il dettaglio con il luogo e la data dell'evento: Napoli-13.10.2024.

Per quanto riguarda il modello, Joma ha scelto un taglio speciale per il running, caratterizzato dal collo rotondo elastico e dalle maniche raglan, così da facilitare la libertà di movimento. L'obiettivo è consentire ai corridori di eseguire i loro movimenti con maggiore libertà, elasticità e comfort. Le maglie della Neapolis Marathon 2024 sono realizzate in poliestere mesh super leggero da 90 g. per offrire il massimo livello di traspirabilità e comodità. L'intero capo è dotato della tecnologia Micro-mesh system, che aiuta a regolare l'accumulo di sudore e la temperatura corporea, oltre a limitare la comparsa di cattivi odori. Un altro vantaggio del tessuto è la leggerezza per ottimizzare il comfort di ogni runner. Le cuciture sono piatte e realizzate con il sistema Flatlock, per evitare possibili sfregamenti sulla pelle o irritazione.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA