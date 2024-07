De Kerckhove, mobilitazione per affermare primato giornalismo

"I giornalisti sono i custodi del primario sistema operativo dell'uomo che è fondato sulla parola". Lo ha affermato Derrick De Kerckhove, uno dei maggiori studiosi dell'evoluzione della comunicazione digitale, direttore scientifico di "Osservatorio TuttiMedia", a margine della 45 edizione del Premio internazionale Ischia di giornalismo, dove ha presentato il "Manifesto sul giornalismo digitale" che in 20 punti indica come superare le criticità indotte nel mondo dei Media dall'uso dilagante dell'intelligenza artificiale generativa.

"In questo momento storico è urgente una mobilitazione internazionale che può partire dall'Italia per affermare il primato dei giornalismo - ha sottolineato de Kerckhove, primo professore della cattedra di sociologia della Cultura Digitale dell'Università Federico II - sulla autenticità delle fonti e sulle garanzie offerte dalla professionalità del giornalista, unico antidoto al dilagare di fake news e manipolazione della realtà, spesso per finalità che sembrano attentare gravemente ai principi di garanzie dei sistemi democratici di governo degli Stati, come ha recentemente ricordato anche il Presidente della Repubblica Mattarella" Il manifesto integrale sul giornalismo digitale e le sfide da affrontare, si può leggere sulla rivista di cultura digitale media2000.it



Riproduzione riservata © Copyright ANSA