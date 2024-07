Da Gascon a Nannini, Ischia Global Festival dell'inclusività

Oltre 120 star in arrivo nel Golfo di Napoli, da Karla Sofia Gascon a Gianna Nannini, nel segno delle culture del mondo e dell'inclusività, 180 i titoli, proiezioni tutte gratuite: al 7 al 14 luglio con l'Ischia Global Film&Music festival, 22esima edizione, Hollywood torna protagonista sull'isola Verde. Il boom delle produzioni internazionali in Italia rafforza sempre più l'evento estivo promosso nel segno del rispetto dei Diritti Civili, dell'Ambiente, del Diritto d'autore e quest'anno dell'inchiesta sul rapporto tra Intelligenza Artificiale e la creatività artistica, al centro del Production Summit. L'happening, fondato e prodotto da Pascal Vicedomini, è realizzato con l'Accademia Internazionale Arte Ischia (presidente onorario Tony Renis) e con il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania, insieme a Riflessi, Givova, Vulcano Buono, Rainbow, Caremar. Tra le anteprime mondiali il crime 'Clean Up Crew' di Jon Keeyes con Jonathan Rhys Meyers, nel cast anche Antonio Banderas, Melissa Leo. Sessantaquattro sono i lungometraggi, 32 documentari e 83 cortometraggi, in anteprima e in rassegna, in concorso e non, provenienti da circa 40 paesi del mondo. Le proiezioni speciali si terranno al Cinema Excelsior di Ischia Porto, in Piazzale del Soccorso a Forio e in Piazza Santa Restituta a Lacco Ameno ma anche sulle Piattaforme Mymovies.it e Eventive.org. Chairperson 2024 è Jim Sheridan (UK,), presidenti onorari, Trudie Styler (UK) e Tony Renis, madrina, Madalina Ghenea.

Tra gli ospiti già annunciati Emir Kusturica insieme a Matteo Garrone (Premio Ischia Truman Capote nell'anno del centenario) Edoardo De Angelis, gli attori Danny Huston e Michele Morrone, con la Gascon (premiata a Cannes per il film 'Emilia Perez', prima attrice trans a ricevere il riconoscimento come protagonista in un grande festival) e Brigitte Nielsen, anche Seydou Sarr, e tra gli italiani Luca Barbareschi, Peppe Barra, Giorgio Pasotti, Maria Pia Calzone, Gloria Guida (premiata alla carriera), Michela Giraud, Gaia Girace, Letizia Toni, il make-up artist e premio Oscar Alessandro Bertolazzi, Elisabetta Montaldo.

Per la musica con la Nannini, (omaggiata anche con la proiezione del film 'Sei nell'anima' di Cinzia Th Torrini) Phil e Numa Palmer, Amedeo Minghi, Arisa e Walter Ricci. Ma altri ospiti saranno annunciati nei prossimi giorni.

Attesi, inoltre, tra i produttori per l'ormai tradizionale summit, il leggendario Fred 'Buzz' Feitshans, Avi Lerner, Aurelio De Laurentiis, Raffaella De Laurentiis, Nicola Claudio, Iginio Straffi, Maria Pia Ammirati, Alessandro Salem. Ma come sempre il Global festival sarà anche l'occasione cinefila per scoprire opere inedite dal mondo: tra le altre anteprime la coproduzione USA, Bulgaria, Grecia 'The Bricklayer' di Renny Harlin con Aaron Eckhart, Nina Dobrev, 'The Italians' di Michelle Danner, coproduzione italo-americana con Abigail Breslin e Luca Riemma; il thriller 'Deep Fear' di Marcus Adams con Madalina Ghena e Ed Westwick, 'Rules of Thirds' di Patrick Flaherty, il portoghese 'A Stone dream to Blossom' di Rodrigo Areias.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA