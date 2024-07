Benevento 5, il Pastificio Rummo sarà top sponsor

Pastificio Rummo, eccellenza sannita nel mondo, sarà top sponsor del Benevento 5 nella stagione 2024/25. L'accordo tra le parti è stato ufficializzato nel corso della conferenza stampa di presentazione della nuova stagione sportiva, che vede il GG Team Wear Benevento 5 per la prima volta ai nastri di partenza del campionato di Serie A futsal.

Si rafforza sempre di più il legame tra il Pastificio Rummo e la città di Benevento: con questa partnership ll logo Rummo sarà presente sul petto dei giocatori per tutto il campionato e, cosa ancora più importante, la scuola calcio del settore giovanile della compagine sarà denominata "Scuola Calcio Pasta Rummo Benevento".

"Siamo orgogliosi di poter sostenere una giovane realtà locale che non solo è una vera e propria eccellenza nel campo dello sport, ma è anche un punto di riferimento per l'inclusione e il sostegno sociale nella nostra amata comunità" afferma Cosimo Rummo, presidente e amministratore delegato dell'omonimo pastificio.

"L'orgoglio è il nostro. Con Rummo non sarà soltanto una partnership sportiva ma riguarderà anche iniziative sociali", ha detto il dg Antonio Collarile.

Nel corso della presentazione alla stampa, svoltasi presso l'Antum Hotel di Benevento, sono stati inoltre ufficializzati i nuovi ingressi nell'organigramma societario. Francesco Di Perna è stato nominato vicepresidente; Paolo Rocco è il nuovo dirigente addetto agli arbitri e ai rapporti federali; Luca Ricciardi, infine, sarà brand ambassador del club. Alla conferenza hanno preso parte il presidente Pellegrino Di Fede, il presidente onorario Mario Ferraro e il direttore generale Antonio Collarile. A portare i saluti il delegato provinciale Coni, l'avvocato Mario Collarile.



