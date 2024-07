Associazione tassisti: "adeguamento Istat compensa aumenti"

"L'adeguamento Istat, che manca da ben sette anni, sulla tariffazione dei taxi ha un unico obiettivo: compensare gli aumenti dei costi gestionali delle autovetture come l'aumento del prezzo dei carburanti, delle polizze assicurative e dei ricambi dell'auto usurati". E' quanto sottolinea, in una nota, l'associazione napoletana tassisti di base.

Nella nota l'associazione punta il dito, ancora una volta, sulle condizioni di estrema difficoltà in cui i tassisti napoletano sono costretti a lavorare: "il consigliere e presidente della commissione trasporti del Comune di Napoli Gaetano Simeone - viene evidenziato - ha posto l'accento sulla carenza delle autovetture per i portatori di disabilità e dimentica l'angoscia in cui sono piombati i lavoratori a causa del traffico causato dall'eliminazione della ztl di piazza Dante che la lasciato tassisti e cittadini alla mercé del traffico".

In relazione ai taxi attrezzati per accogliere anche cittadini disabili l'associazione precisa che "basterebbero degli incentivi da parte dell'amministrazione comunale per risolvere la questione". "La categoria - conclude la nota - è al servizio di chi è portatore di handicap: basta eufemismi e rendiamo il trasporto pubblico di Napoli su gomma e ferro ancora più efficiente".



