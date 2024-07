Al via la stagione musicale del Ravello Festival

Partito dall'Auditorium Oscar Niemeyer con il sold out fatto registrare dal gala "Roberto Bolle and friends", il Ravello Festival si trasferisce sul palco divenuto simbolo della Città della musica e della Campania nel mondo: il Belvedere di Villa Rufolo. Domenica 7 luglio (ore 20) la settantaduesima edizione del Festival, organizzato dalla Fondazione Ravello, alza il sipario anche sulla stagione musicale, firmata quest'anno da Maurizio Pietrantonio: sarà l'Orchestra del Teatro di San Carlo, diretta da Giacomo Sagripanti, con la partecipazione solistica del soprano Marina Rebeka, ad inaugurare i due mesi di eventi che si concluderanno il 25 agosto. La prima parte del concerto sarà tutta dedicata a Richard Wagner, nume tutelare del Festival con l'esecuzione del Vorspiel dei Maestri Cantori di Norimberga, l'Ouverture dell'Olandese volante, il Vorspiel del III atto di Lohengrin e l'Ouverture del Tannhäuser. Nella seconda parte, omaggio a Giacomo Puccini, nella ricorrenza del centenario della scomparsa, con il Preludio del terzo atto di Edgar e gli intermezzi di Manon Lescaut e del II atto di Madama Butterfly a dare respiro alla voce della Rebeka che sarà impegnata in alcune arie celebri della produzione pucciniana: "Chi il bel sogno di Doretta" da La rondine, "In quelle trine morbide" ancora da Manon Lescaut, "Sì, mi chiamano Mimì" da La bohème, "Vissi d'arte" da Tosca, e "Un bel dì vedremo" da Madama Butterfly.

La Fondazione Ravello promuove la musica tra i giovani under 25 mettendo a disposizione biglietti a tariffa agevolata (10 euro) per tutti gli eventi fino ad esaurimento dei posti disponibili.





