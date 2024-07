Tirreno Jazz Festival, 6 luglio summer preview con Walter Ricci

La sesta edizione del Tirreno Jazz Festival (ex Giffoni Jazz Festival) è ai nastri di partenza grazie alla summer preview che si svolgerà il 6 luglio con il concerto di Walter Ricci 4tet che presenta dal vivo il progetto Naples Jazz. L'evento si svolgerà nel Complesso Museale - L'Eremo dello Spirito Santo, situato a Pellezzano (Salerno) partner dell'evento.

La direzione artistica, curata da Anna Maria Fortuna dell'Associazione DeArt Progetti, ha pensato di strutturare questa nuova edizione come un festival itinerante a tappe che fino a dicembre 2024 avrà un cartellone nazionale e internazionale con l'impegno, si sottolinea, "di valorizzare i luoghi storici della Campania, in particolare della provincia di Salerno, con l'obiettivo di diffondere un programma di alta qualità esplorando nuovi linguaggi musicali del vasto mondo del jazz". Tra i luoghi che rientreranno nella programmazione futura c'è il Museo Nazionale di Pontecagnano Faiano (Gli Etruschi di frontiera), una location che ha già ospitato l'edizione del 2019.

Nel corso degli anni, il Tirreno Jazz Festival, evidenziano gli organizzatori, ha presentato "un'elevata varietà di concerti, coinvolgendo oltre 400 artisti e guadagnandosi un posto di rilievo nel vivace circuito jazz salernitano". Con oltre 50.000 presenze di pubblico nelle sue edizioni, 200 studenti partecipanti ad attività formative, 4 mostre fotografiche, 2 vernissage, 20 masterclass e clinic musicali, per un totale di 100 concerti, "il festival ha avuto un impatto culturale significativo in Campania".



