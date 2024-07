I carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli sono intervenuti ieri sera in via Monsignor Peluso per l'esplosione di colpi d'arma da fuoco. Uno sconosciuto in sella ad uno scooter avrebbe esploso diversi proiettili contro il portone di ingresso del palazzo a quel civico.

Non ci sono feriti. Indagini in corso per chiarire dinamica e matrice dell'evento.



