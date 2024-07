Jazz, classica e flamenco con i Concerti di Villa Guariglia

I Concerti d'estate di Villa Guariglia inaugurano la loro 27esima edizione venerdì 5 luglio, alle ore 21, all'Area Archeologica di Fratte (Salerno) con Guglielmo Guglielmi & Martucci New Jazz Generation. Il concerto, organizzato con il Conservatorio di Musica "Giuseppe Martucci" di Salerno è dedicato ad alcuni tra i più importanti autori ed interpreti del jazz contemporaneo. L'ingresso gratuito.

L'ensemble, diretto dal M° Guglielmo Guglielmi, docente di Musica d'insieme Jazz, è formato dagli studenti della scuola di jazz appartenenti ai corsi di I e II livello del Conservatorio di musica "G. Martucci" di Salerno. Sabato 6 luglio si rimane nell'area etrusco sannitica che si trova alla periferia nord-orientale della città di Salerno lungo il fiume Irno. Alle 21, quando si accenderanno i riflettori del palcoscenico, prenderà il via la programmazione curata da Salerno Classica e Artisti Cilentani Associati con la produzione "El amor brujo", il balletto-pantomima scritto da Manuel de Falla e proposto nella versione iniziale del 1915. Questo capolavoro musicale rappresenta una delle opere più celebri di de Falla, e si distingue per la sua fusione di elementi della musica classica e della tradizione flamenca andalusa. I gitani Annalisa Polise e Paolo Puglia, con la voce di Alina Di Polito, troveranno la loro perfetta simbiosi con l'ensemble Salerno Classica diretta da Francesco D'Arcangelo. Lo spettacolo è prodotto dalla collaborazione tra Artisti Cilentani Associati con artisti del calibro di Alina Di Polito che cura la parte scenografica e teatrale oltre la recitazione, Mauro Navarra, anima musicale poliedrica creativa e Salerno Classica che cura la parte dell'esecuzione musicale e l'ensemble strumentale con il Direttore Francesco D'Arcangelo. Ingresso 10 euro. Il festival, ideato da Antonia Willburger, è organizzato dal CTA di Salerno con il contributo della Provincia di Salerno, del Comune di Vietri sul Mare, del Conservatorio Statale di Musica "G.

Martucci" di Salerno, della Camera di Commercio/Coldiretti Salerno - Campagna Amica, della Fondazione di Comunità Salernitana, e il patrocinio morale della Regione Campania, del Comune di Salerno, della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e delle ACLI Provinciale di Salerno.



