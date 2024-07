Impresa edile evade venti milioni nell'Avellinese

In tre anni evasi oltre venti milioni di euro: è quanto viene contestato dalla Guardia di Finanza di Avellino ad un'azienda di Baiano che opera nel settore dei lavori edili e stradali. Grazie alle risultanze dei conti correnti bancari e dei controlli di coerenza esterna, gli investigatori hanno accertato la "reiterata e sistematica omissione delle dichiarazioni fiscali pur in presenza di rilevanti operazioni commerciali". Il responsabile dell'impresa è stato denunciato per reati fiscali.



