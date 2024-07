Fucili spianati rapinano supermercato, arrestati nel Napoletano

Con i fucili spianati rapinano un supermercato in via Mugnano Giugliano, strada a cavallo tra due comuni dell'area nord di Napoli, ma all'uscita trovano i Carabinieri della sezione operativa di Marano che erano stati allertati e fatti convogliare sul posto. I due rapinatori, uno di 22 e l'altro, un minorenne, di 17 anni, entrambi incensurati, erano appena entrati in auto per scappare. I militari gli hanno sbarrato ogni via di fuga bloccando l'auto, rubata, sulla quale si trovavano.

I due giovani si sono arresi calando dal viso lo scaldacollo, consegnando le armi e circa 450 euro di refurtiva.

Sono stati arrestati per rapina aggravata. Il 22enne è stato portato nel carcere di Poggioreale. Il minorenne, invece, attende giudizio nel centro di prima accoglienza dei colli Aminei.



