Eav: sciopero di 4 ore, disagi per utenti domenica 7 luglio

Astensione dal lavoro a livello nazionale: annunciati possibili disagi il 7 luglio per gli utenti di Eav.

Come precisa la stessa azienda di trasporti, infatti, domenica prossima "l'organizzazione sindacale Orsa ha proclamato uno sciopero nazionale di quattro ore, che in Eav sarà dalle ore 8:20 alle ore 12:20, avente le seguenti motivazioni: rinnovo contratto collettivo nazionale autoferrotranvieri, mancanza di finanziamenti adeguati al settore trasporto pubblico, problemi di sicurezza, inquadramento parametrale del personale penalizzante".

Come spiegato ancora dall'Ente Autonomo Volturno, "durante l'orario di sciopero l'effettuazione delle corse è subordinata al numero di lavoratori aderenti allo sciopero". Per informazioni sulle ultime partenze garantite prima dello sciopero e le prime assicurate una volta conclusa l'astensione, basta consultare il sito internet www.eavsrl.it.





