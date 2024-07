Orti medicinali, riconoscimento europeo per Montevergine

L'itinerario "Aromas Itinerarium Salutis - Antiche farmacie e Orti medicinali", coordinato in Italia dall'Abbazia di Montevergine, in provincia di Avellino, è stato riconosciuto e certificato dal come Itinerario culturale del Consiglio d'Europa. Lo ha comunicato l'Abate della comunità benedettina, monsignor Riccardo Luca Guariglia. La certificazione rappresenta una garanzia internazionale di eccellenza perché consente un modello di gestione culturale e turistica transnazionale favorendo le sinergie tra autorità europee, nazionali, regionali e locali. L'Abbazia di Montevergine, che ha stabilito partnership con undici nazioni europee, sottolinea l'importanza del traguardo raggiunto: "Essere riferimento di un itinerario culturale riconosciuto dall'Europa, gioverà a tutto il territorio e soprattutto per le nuove prospettive di lavoro che offrirà alle giovani generazioni".



