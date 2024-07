Incidenti sul lavoro, due operai feriti nell'Avellinese

Due incidenti sul lavoro, a poca distanza l'uno dall'altro, si sono verificati a partire dalla tarda mattinata in provincia di Avellino ad Aiello del Sabato e a Pratola Serra. In un'azienda del primo comune, poco dopo mezzogiorno, un operaio è rimasto incastrato ad un macchinario con il braccio. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Avellino che lo hanno liberato e consegnato ai sanitari del 118 che hanno disposto il suo trasferimento in ospedale.

Un'ora dopo, un'altra squadra dei vigili del fuoco è intervenuta in un'azienda sulla statale 7 bis dove un operaio è rimasto con un piede incastrato in un carrello elevatore. Anche per lui è stato disposto il trasferimento in ospedale. Le loro condizioni non sarebbero preoccupanti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA