Annunziata, per i porti campani boom di passeggeri

"Ammodernamento dei sistemi portuali per la transizione energetica": è questo il tema del convegno organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno e in corso al Grand Hotel. Un'occasione per discutere su un aspetto strategico per il comparto marittimo, chiamato a trovare risposte efficaci per affrontare la sfida della transizione energetica.

"Dal punto di vista della transazione energetica, - ha spiegato il presidente dell'Autorità di sistema portuale del mare Tirreno centrale Andrea Annunziata - il porto di Salerno sta in fase avanzatissima. Entro poche ore, partono i i lavori per l'elettrificazione delle banchine, allungheremo il Molo Manfredi e poi si completa tutto il sistema anche con le turbine. Siamo stati tra i primi ad utilizzare il sistema del moto ondoso per avere energia. Il problema è uno solo: come verrà prodotta l'energia elettrica. Il futuro è l'idrogeno. Noi ci prepariamo ad una transizione ecologica che possa investire in termini e in tempi immediati le città. Ma complessivamente dobbiamo avere cura di un territorio vasto e largo. Questo significherà economia, perché avere un porto e una città che curano ambiente e sicurezza, significa anche attrarre sempre più turisti.

Abbiamo registrato un successo straordinario per i porti della Campania. Arrivare a circa dieci milioni di passeggeri per il turismo è un fatto straordinario. Siamo secondi solo alla Baia di Hong Kong. Inoltre, siamo tra i primi nel Mediterraneo a portate avanti il discorso del PNRR e di tutti gli altri investimenti".

Secondo il presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, Raffaele Tarateta: "Il settore marittimo rappresenta da sempre un fattore importante per il progresso e lo sviluppo della nostra penisola e delle civiltà che in essa si sono sviluppate. Il tema dell'ammodernamento dei sistemi portuali è di grandissima attualità per il nostro Paese e per il Mezzogiorno. Il Porto commerciale di Salerno è cresciuto molto.

È di pochi giorni fa un rapporto che indica come il nostro porto, per le merci che vanno verso il Mezzogiorno, è il primo del Sud e il terzo d'Italia. Questo ci stimola molto. Dobbiamo sostenere questo comparto e tutte le sue attività".



