A Gianna Nannini il Premio Ischia Walton Legend Award

Alla regina del rock italiano Gianna Nannini è stato assegnato il premio 'Ischia William Walton Legend Award' nell'ambito del Global Film&Music festival in programma sull'isola verde dal 7 al 13 luglio. Il riconoscimento le verrà consegnato dalla presidentessa onoraria del festival Trudie Styler lunedì 8 luglio unitamente ad un secondo premio per la miglior colonna sonora dell'anno del film 'Sei nell'anima' che, tratto dall'autobiografia dell'artista 'Cazzi Miei' (2016), mostra un frammento della storia di Gianna fino ai trent'anni, dall'infanzia ai suoi primi successi, passando da una svolta che trancia di netto il suo percorso, tanto da considerare la sua vera nascita l'anno 1983.

Il film, disponibile solo su Netflix (da subito al primo posto tra i titoli più visti sulla piattaforma), ha come protagonista Letizia Toni nei panni dell'icona del rock femminile italiano, a sua volta destinataria del premio Ischia Rising star dell'anno. L'Ischia William Walton Music Legend Award, intitolato al musicista inglese che scelse l'Isola campana come sua residenza, è stato assegnato nelle precedenti edizioni, tra gli altri, a Quincy Jones, Dionne Warwick, Burt Bacharach, Sting, Diane Warren, Andrea Bocelli, Julio Iglesias, Mike Stoller, Sir Tim Rice, e Geoff Westley.

"Festeggeremo un'autentica leggenda italiana nel mondo - annuncia Tony Renis, presidente onorario del festival - onorando una carriera importante costruita con il suo inconfondibile genio creativo. Autrice geniale e prolifica, Gianna merita uno speciale riconoscimento per aver saputo coniugare contenuti e qualità musicale con grande senso dello spettacolo. Siamo proprio orgogliosi di renderle omaggio".

L'Ischia Global Film & Music festival, giunto alla 22/a edizione, prodotto e fondato da Pascal Vicedomini, presieduto da Jim Sheridan, è realizzato con il sostegno della DG Cinema e Audiovisivo del MiC e della Regione Campania. L'evento è promosso dall'Accademia Internazionale Arte Ischia insieme a Siae, Riflessi-Made In Italy, Givova e Vulcano Buono.



