Vandali alla scuola Nievo di Capri, denunciati dalla Polizia

Gli agenti del commissariato di Capri hanno individuato e denunciato gli autori dell'atto vandalico avvenuto all'interno dell'istituto Ippolito Nievo lo scorso 17 giugno. Sono tutti minorenni, di età compresa tra i 14 e 17 anni. Gli autori dello scempio in piena notte entrarono nell'edificio, mettendo a soqquadro aule e uffici, danneggiando attrezzature e mobili, imbrattando pareti e corridoi, mandando in frantumi addirittura un computer.

Il caso fece scalpore sull'isola dove non si erano mai verificati raid di questo tipo. L'indomani mattina all'apertura dei cancelli la preside si trovò difronte all'accaduto e non esitò a sporgere denuncia presso il commissariato di polizia di Capri, che immediatamente avviò le indagini acquisendo le immagini dalle telecamere di videosorveglianza poste nella zona.

Stamane, dopo aver concluso le indagini ,gli autori sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni con l'accusa a loro carico di danneggiamento e invasione di edificio pubblico.



