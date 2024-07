Una rapina da oltre 400mila euro è stata messa a segno dalla "banda del buco" in un ufficio postale del quartiere San Giovanni a Teduccio di Napoli.

Il colpo è stato messo a segno sabato scorso ma se ne apprende la notizia solo oggi. Sono in corso indagini da parte della Polizia di Stato per ricostruire la dinamica della rapina.





