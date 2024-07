Quattro altari: un libro per bambini per la festa ritrovata

Un libro per bambini sulla festa dei quattro altari, la rassegna che torna a Torre del Greco dal 19 al 21 luglio dopo sedici anni di assenza. A realizzarlo Giovanna Romano, da trent'anni docente, precaria fino allo scorso mese di giugno, quando ha ottenuto l'attesa immissione in ruolo. E per celebrare questo momento, Giovanna Romano ha voluto donare un regalo speciale proprio ai più piccoli, coloro i quali riempiono da sempre la sua vita di insegnante e mamma (ha cinque figli). Così è nato "San Vincenzo Romano e i quattro altari" (colonna Mondo Incantato Baby Pavoni della Pav Edizioni), racconto in cui protagonista è la città di Torre del Greco: "Un libro che non era in programma - ammette l'autrice, che ha presentato il volume al Circolo Nautico - nato dopo aver pensato ai miei bambini e alle iniziative che nelle ultime settimane di scuola abbiamo sostenuto per parlare con loro, attraverso l'azione diretta, della festa dei quattro altari, alla quale tengo molto e per il cui rilancio mi sono sempre personalmente spesa. Tanto da arrivare a credere che non sia un caso che la mia immissione in ruolo sia giunta proprio nell'anno in cui l'amministrazione comunale e il sindaco Luigi Mennella hanno deciso di riproporla".

Ad accompagnare il racconto tredici illustrazioni di Juri Accardo, giovane art designer che ama cimentarsi anche nel disegno: "È stato un piacere lavorare con Giovanna Romano - afferma - Ha una carica eccezionale, che è stata capace di trasmettermi immediatamente. Spero in futuro di poter ripetere un'esperienza analoga". Presente al lancio del libro, già disponibile on-line e a breve nelle principali librerie, per l'amministrazione comunale il vicesindaco Michele Polese: "È un piacere sapere che c'è chi ha inteso presentare alle giovanissime generazioni, che mai hanno visto la festa dei quattro altari, una manifestazione tanto importante per la nostra città, per il cui rilancio il sindaco e tutti noi abbiamo profuso numerose energie".





