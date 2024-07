Premio Artis Suavitas a Segre, Mogol, D'Alessio e The Jackal

Malika Ayane, Gigi D'Alessio, Roberto Giacobbo, The Jackal, Linton Johnson, Giovanni Liccardo, Mogol, Lorenzo Quinn, Valentina Vignali, Mario Zanetti hanno ricevuto il Premio Artis Suavitas 2024 - giunto alla quinta edizione e che vuole dare valore a eccellenze internazionali del mondo delle arti, della cultura, dello sport, dello spettacolo e dell'imprenditoria - nella cerimonia svoltasi nell'Anfiteatro Romano di Avella (Avellino); Liliana Segre è stata anch'essa insignita ed ha inviato un videomessaggio. Nelle settimane scorse erano stati premiati anche Giovanni Grasso e padre Enzo Fortunato.

"Il nostro percorso ci insegna che mediante l'arte e la cultura - ha affermato l'avvocato Antonio Larizza, presidente di Artis Suavitas Aps - possiamo imparare come si può stare al mondo, per trovarvi bellezza in ogni istante. Anno dopo anno, profondiamo il massimo sforzo per creare qualcosa di unico, qualcosa che renda il mondo più bello e ciascuno di noi una persona migliore. Artis Suavitas può diventare un festival della cultura, dell'integrazione e della solidarietà". Ha sostenuto Vincenzo Biancardi, sindaco di Avella: "Abbiamo avuto l'onore di ospitare nel nostro splendido anfiteatro alcune delle personalità più importanti del panorama culturale, artistico, musicale". "Artis Suavitas - ha affermato il maestro Iginio Massari, membro del Comitato Scientifico - è un punto di riferimento culturale a livello nazionale per l'eccellenza dei suoi premiati e della location scelta. E' un evento in grado di valorizzare i migliori interpreti dell'italianità, ambasciatori del sapere e del saper fare nel mondo".

La scultura del Premio Artis Suavitas, realizzata dall'artista Cettina Prezioso, in collaborazione con Anna Napolitano, rappresenta l'Albero della Cultura, raffigurante una persona che legge prendendo linfa vitale dai valori sociali della propria terra. Ciro Iovino è il vincitore del bando dedicato al laureato più meritevole nel corso dell'anno Accademico di riferimento; con il sostegno di Marican Holding potrà usufruire di una Borsa di Studio per accedere ad un Master di Secondo Livello in una Università della Campania.



