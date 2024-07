In considerazione dell'avviso di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico, valido dalle ore 10 alle 22 di domani, a Napoli rimarranno chiusi per l'intera giornata i parchi cittadini.

Sarà chiuso, inoltre, il pontile nord di Bagnoli e interdetto l'accesso alle spiagge pubbliche cittadine.



