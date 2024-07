Il satellite Ireos 0 porterà il nome di Amalia Ercoli Finzi

Il microsatellite Ireos 0 del Gruppo Space Factory, il primo del programma Irenesat-Orbital con capacità autonoma e controllata di rientro dallo spazio, porterà il nome 'Amalia' in onore alla scienziata, ingegnera e filantropa Amalia Ercoli Finzi, che oggi è stata in visita alla sede del Polo Tecnologico Fabbrica dell'Innovazione di Napoli est.

Durante la sua visita al Polo Tecnologico - sede del Gruppo Space Factory - la professoressa ha visitato l'Officina dello Spazio, la più grande area del mezzogiorno dedicata alla progettazione e sviluppo di prototipi per esperimenti in condizioni di microgravità e rientro dallo spazio.

Ad accoglierla c'erano, tra gli altri, il direttore della Direzione Spazio del Centro italiano ricerche aerospaziali (Cira) Salvatore Borrelli, il presidente del Distretto Aerospaziale della Campania Luigi Carrino, l'assessore all'Innovazione della Regione Campania Valeria Fascione e il presidente del Gruppo Space Factory Norberto Salza.

"L'innovazione è qualcosa di dirompente che ha bisogno di una capacità di vedere lontano. Nel mondo spaziale l'Italia gode di un posto di grande privilegio. Io in questo mondo sono orgogliosa di essere italiana", ha commentato Amalia Ercoli Finzi.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA