Bimbo di nove mesi muore in ospedale, al vaglio perizia

Sono tutte da chiarire le cause che hanno portato alla morte un bimbo di nove mesi della provincia di Avellino deceduto sabato scorso nell'ospedale "Santobono" di Napoli.

I genitori, residenti a Montella e originari di Torella dei Lombardi, nella serata di venerdì, preoccupati per le difficoltà respiratorie del bambino e per il colorito cianotico, lo avevano ricoverato al "Moscati" di Avellino. I sanitari del Pronto Soccorso avevano poi disposto il trasferimento a Napoli. Il tragico epilogo nella tarda mattinata di sabato quando il bambino è deceduto.

Per risalire alle cause che hanno provocato il decesso, non si esclude la decisione dell'autorità giudiziaria di ordinare la perizia medico-legale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA