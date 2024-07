Autonomia: Piero De Luca, serve mobilitazione popolare

"Nonostante i tagli del governo nazionale, nonostante i progetti di autonomia differenziata che stanno togliendo ossigeno, nonostante la mancata erogazione del fondi di sviluppo e coesione, noi continuiamo a far interventi di riqualificazione sul territorio grazie all'impegno del Comune e della Regione Campania. L'invito e l'appello a tutti è quella di una grande mobilitazione popolare. Stiamo avviando la raccolta firme contro l'autonomia differenziata. Per noi è una battaglia epocale perché dobbiamo difendere il futuro del nostro territorio. Sarà impossibile, altrimenti, vivere al Sud se dovesse entrare in vigore in via definitiva l'autonomia differenziata della Lega e della destra".

Lo ha detto il deputato PD, Piero De Luca, questa mattina, nel corso della presentazione a Palazzo di Città, dei lavori di riqualificazione urbana a Mariconda, ad opera del Comune di Salerno ed ACER per migliorare il decoro urbano, la sicurezza, la qualità di vita nel quartiere.

Sui fondi di coesione, De Luca ha aggiunto: "Il governo da un anno ritarda l'erogazione di questi fondi che sono decisivi per i cittadini campani. Hanno gestito questa partita come se fosse una partita personale, come se fossero fondi di partito. Sono fondi delle istituzioni che spettano per legge al Mezzogiorno, 80% al Sud e 20% al Nord. Speriamo che si sblocchino quanto prima nonostante una modalità intollerabile. Avremo la conversione del decreto coesione la prossima settimana. Io presenterò nei prossimi giorni un apposito ordine del giorno in Aula per tornare alla disciplina previgente. Non è possibile che le regioni debbano essere bloccate dal governo nazionale nell'utilizzo di fondi che spettano per legge".



