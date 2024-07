Accoltellato alle gambe non è grave, forse vittima rapina

La notte scorsa i carabinieri della compagnia Centro sono intervenuti all'ospedale Pellegrini di Napoli per il ferimento di un uomo. Si tratta di un 34enne già noto alle forze dell'ordine, colpito alle gambe da numerosi fendenti, probabilmente con un coltello.

Secondo una prima ricostruzione ancora da verificare l'episodio sarebbe accaduto in via Ippolito Nievo, nei pressi di Poggioreale, forse durante un tentativo di rapina. Indagini sono in corso per chiarire la dinamica. Il 34enne non è in pericolo di vita ed è ancora ricoverato in ospedale.



