A Matteo Garrone il 'Premio Ischia Truman Capote'

E' Matteo Garrone il vincitore del 'Premio Ischia Truman Capote', dedicato al grande autore americano che amò l'isola verde. Il riconoscimento è assegnato dall'Ischia Global film&music festival, fondato e prodotto da Pascal Vicedomini con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania. La 22esima edizione in programma dal 7 al 13 luglio è presieduta dal regista irlandese Jim Sheridan e dalla produttrice inglese Trudie Styler, presidente onorario dell'Accademia Internazionale Arte Ischia è Tony Renis, madrina l'attrice rumena Madalina Ghenea. L'evento è in collaborazione con la Siae, Riflessi-made in Italy, Vulcano Buono e Givova.

ll premio attribuito al regista di 'Io capitano', film italiano candidato agli Oscar 2023 che ha conquistato le platee di tutto il mondo da Hollywood all'Africa (tra i riconoscimenti anche le nominations agli Academy e al Golden Globe, sette David di Donatello e sette Nastri d'argento), vuole ricordare attraverso grandi personalità della cultura tra cinema e letteratura il legame di Capote con l'isola. L'autore di 'Colazione da Tiffany', scrittore, sceneggiatore, drammaturgo e attore, come è noto visse per quattro mesi nel 1949 a Forio d'Ischia, descrivendo con amore l'isola campana in libri, lettere e reportage. Nelle passate edizioni il premio è andato agli scrittori Erri De Luca, Maurizio De Giovanni, Donato Carrisi, Giancarlo de Cataldo, e ai registi Bennett Miller (USA), Jerzy Skolimowski (POL) e lo scorso anno a Pupi Avati. Tra i premiati di questa edizione del Global festival anche il giovane attore senegalese Seidou Sarr, protagonista di 'Io capitano' . Tra gli altri ospiti attesi sull'isola, la spagnola Karla Sofia Gascon, vincitrice a Cannes per 'Emilia Perez' di Jacques Audiard (prima attrice transgender premiata come 'miglior protagonista' ad un festival), Michele Morrone, Emir Kusturica, Danny Huston, Brigitte Nielsen, Clara McGregor, Letizia Toni.



