A Giugliano una villa comunale dedicata a Giuseppe Di Matteo

"È un evento e soprattutto un riscatto sociale perché si restituisce alla comunità un bene".

Lo ha detto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, inaugurando a Varcaturo di Giugliano una nuova villa comunale che sarà intitolata a Giuseppe Di Matteo. È stata realizzata in un bene confiscato.

"Chi non ricorda la storia di Giuseppe Di Matteo - ha proseguito- una storia che ci ricorda quanto sia efferata la criminalità". La villa sorge su una vasta area abbandonata da anni. Per mesi gli operai hanno lavorato per renderla fruibile, concretizzando un progetto dell'architetto Gennaro Guarino.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte, tra gli altri il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, l'assessore regionale alla Legalità, Mario Morcone e l'eurodeputato del Pd, Lello Topo. Nella stessa zona sorgerà presto anche un asilo nido.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA