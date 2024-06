Moio della Civitella, 'restauri a porte aperte' dei reperti

Il Comune di Moio della Civitella (SA), la Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino e il Centre Jean Bérard di Napoli, nel condiviso intento di valorizzare il parco archeologico della Civitella, stanno collaborando in stretta sinergia per la realizzazione di un Antiquarium in cui saranno narrate attraverso immagini e reperti la storia dell'insediamento antico e delle ricerche che ne hanno consentito la scoperta. Si tratta di un work in progress di cui si vuole rendere partecipe la comunità locale.

Proprio con questo intento nei giorni 2, 3, 4 e 5 luglio, presso il centro socio-culturale "Enzo D'Orsi" di Pellare, messo a disposizione dal Comune di Moio, si svolgerà un restauro a porte aperte dei reperti archeologici rinvenuti durante le campagne di scavo condotte nel passato, a cura della conservatrice Daniela Manna e di Vittoria Bruni Al termine, il giorno 5 luglio, verranno presentati alla comunità i lavori e il progetto di allestimento espositivo del nuovo Antiquarium.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA