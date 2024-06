Lollobrigida, in Campania si punta su sostenibilità e biologico

"Il Sud è il luogo centrale del Mediterraneo e ha straordinarie potenzialità. Ricordo che per il G7 abbiamo scelto il Mezzogiorno, a Borgo Egnazia in Puglia e a Ortigia in Sicilia per il prossimo G7 dell'agricoltura che si svolgerà dal 21 al 29 settembre. Sarà un grande expo dell'agroalimentare italiano. Nelle regioni del Sud cultura e innovazione si sposano e potremo davvero mostrare al mondo di cosa è stata capace e soprattutto di cosa è capace l'Italia e quanto vale il nostro modello di sviluppo". Lo ha detto il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervistato dal Mattino.

"Vorrei sottolineare in particolare le grandi potenzialità della Campania - ha aggiunto il ministro - dove operano imprese straordinarie che hanno dimostrato di non volersi arrendere a chi voleva condannarle a vita all'assistenzialismo e al reddito di cittadinanza. Noi saremo al loro fianco. Lo abbiamo dimostrato a Caivano. In Campania operano in particolare in agricoltura tanti giovani che hanno voglia di investire, che privilegiano la sostenibilità e il biologico".

Lollobrigida ha poi aggiunto: "Agricoltura e Mezzogiorno sono determinanti per il Piano Africa. II settore primario è un elemento portante ed essenziale per lo sviluppo dei Paesi africani, per la loro sicurezza alimentare ma anche per garantire a quei popoli di scegliere di emigrare non per la spinta della fame".



