Karla Sofia Gascón e Michele Morrone 'Global Icons' a Ischia

La spagnola Karla Sofia Gascón, vincitrice a Cannes per 'Emilia Perez' di Jacques Audiard (prima attrice transgender premiata come miglior protagonista ad un festival) e l'attore Michele Morrone, nuovo simbolo del fascino e talento italiano nel mondo, sono le 'Global Icons' all'Ischia Global Festival (7 al 13 luglio). La 22/a edizione del film & music festival, fondato e prodotto da Pascal Vicedomini, è presieduta dal regista irlandese Jim Sheridan e dalla produttrice e regista inglese Trudie Styler, madrina l'attrice rumena Madalina Ghenea.

Gascón (che ha condiviso il successo sulla Croisette con Adriana Paz, Zoe Saldana e Selena Gomez) nel film interpreta il personaggio del titolo, in una storia che si ricollega anche alla sua esperienza personale di transizione di genere. "Una icona del cinema mondiale, un premio che sottolinea sempre più il tema dell'inclusione come centrale nel nostro festival" si legge nella motivazione. Lanciato sul palcoscenico globale dal film Netflix '365', c'è già grande attesa sull'isola per l'arrivo di Michele Morrone, anche musicista oltre ad essere una indiscussa star del web.

Tony Renis è il presidente onorario dell'Accademia Internazionale Arte Ischia che promuove la manifestazione con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Campania, in collaborazione con la Siae, Riflessi-made in Italy, Vulcano Buono e Givova. I nomi dei due ultimi artisti annunciati arricchiscono il già nutrito elenco di ospiti tra i quali Emir Kusturica, Danny Huston, Brigitte Nielsen, Clara McGregor, Seidou Sarr e Letizia Toni. Ma ci saranno anche Gianluca Ansanelli, Nancy Bishop, Luca Barbareschi, Alessandro Bertolazzi (Premio Oscar), Nick Broonfield, Maria Pia Calzone, Edoardo Costa, Michelle Danne, Aurelio De Laurentiis, Raffaella De Laurentiis, Fred "Buzz" Feitshans, Charles Finch, Gaia Girace, Gloria Guida (premiata alla Carriera), Catherine Hardwicke, Marco Leonardi, Avi Lerner, Elisabetta Montaldo, Dito Montiel, Giampaolo Morelli, Phil Palmer, Giorgio Pasotti, Pino Quartullo, Celine Rattray, Vincent Riotta, Iginio Straffi, Lina Sastri e Peter Webber.

Le proiezioni gratuite, oltre 100, si terranno nelle sale di Forio e Ischia porto, ma ci saranno anche conferenze, incontri, mostre, masterclass e premiazioni. Duecento saranno le proieizoni sulle piattaforme digitali mymovies.it ed eventive.org con titoli selezionati tra circa 2000 opere con l'ausilio della piattaforma filmfreeway.com. "Cifre record di adesioni che testimoniano l'importanza del cartellone ischitano per il futuro di filmmaker che puntano all'affermazione globale.

Un lavoro che ci induce ad ogni sforzo affinché il Global Film and Music festival di Ischia consolidi la sua leadership nella stagione estiva" aggiungono gli organizzatori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA