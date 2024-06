Alessandro Gassmann premiato all'Ischia Film Festival

"Bisogna dare spazio alle nuove generazioni perché vivano il loro futuro". Lo ha detto Alessandro Gassmann aprendo sabato 29 giugno la 29/a edizione dell'Ischia Film Festival diretto da Michelangelo Messina.

Ospite al Festival per presentare il suo libro dedicato alle tematiche ambientali "Io e i Green Heroes", l'attore e regista ha ricevuto l'Ischia Film Award per il suo impegno artistico e sociale.

Parlando del figlio Leo, Gassmann ha sottolineato: "Quando nasce un figlio in qualche modo sposti la visione del futuro alla fine della sua esistenza. Ho cominciato a pensare a quello che potrebbe essere il suo futuro su questo pianeta e quindi a preoccuparmi di più". Prima della proiezione del suo film Il Silenzio Grande, Gassmann ha inoltre voluto ricordare il padre Vittorio: "Oggi è un giorno un po' particolare per me perché sono ventiquattro anni dalla scomparsa di mio padre. Sarebbe stato molto interessante ascoltare cosa avrebbe detto quella generazione sulle cose che stanno succedendo oggi".



