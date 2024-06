Perde controllo scooter e si schianta,19enne muore nel Casertano

Un ragazzo di 19 anni è morto nella notte ad Aversa (Caserta) a seguito di un incidente stradale che ha coinvolto lo scooter su cui viaggiava. La tragedia è avvenuta in via Salvo D'Acquisto. Secondo quanto accertato dai carabinieri, il giovane avrebbe urtato alcune catene che delimitavano il piazzale di un supermercato, perdendo il controllo del mezzo prima di finire violentemente sull'asfalto: il giovane è morto sul colpo.

Sono in corso indagini per verificare se il 19enne abbia fatto tutto da solo o se si sia scontrato con un altro mezzo prima di perdere il controllo dello scooter. Per questo i carabinieri stanno analizzando le immagini di alcune telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso l'incidente.

Nel frattempo, il pubblico ministero di turno della Procura di Napoli Nord ha disposto il sequestro dello scooter e della salma del 19enne, trasferita all'istituto di medicina legale di Giugliano in Campania per l'autopsia che verrà effettuata nei prossimi giorni.



