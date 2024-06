L'ambasciatore italiano a Kiev ospite al Telesia for Peoples

E' l'Ambasciatore italiano a Kiev Pier Francesco Zazo l'ospite d'onore della undicesima edizione del "Telesia for Peoples", in programma dal 18 al 21 luglio nel parco delle Terme di Telese.

Dopo quindici mesi il Diplomatico italiano torna nel Sannio dove nell'aprile dello scorso anno ritirò nell'aula consiliare della Provincia di Benevento, retta da Nino Lombardi, il Premio "Telesia for Peoples 2023" e nella stessa giornata il Sindaco del capoluogo sannita Clemente Mastella gli conferì la Cittadinanza Onoraria.

"Siamo onorati - dicono gli organizzatori - di poter ospitare nella serata conclusiva del 21 luglio, insieme a tante altre Autorità provenienti anche dagli Stati Uniti d'America, l'Ambasciatore Zazo che dimostra da sempre grande impegno, professionalità e competenza a livello internazionale, specie in Ucraina, dove continua a distinguersi a livello diplomatico rendendoci orgogliosi di essere italiani".

"Quest'anno - concludono gli organizzatori - il 'Telesia for Peoples' avrà anche un'anteprima nella città di Benevento nella giornata del 18 luglio alla Rocca dei Rettori con la partecipazione di alcuni personaggi che saranno i protagonisti dell'evento".

Si ricorda che l'ingresso all'evento è gratuito.



