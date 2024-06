Travolta da un furgone mentre era in bici. È morta così a Cellole, nel Casertano, una 40enne, che percorreva via Napoli. Non ancora chiara la dinamica, sulla cui ricostruzione stanno lavorando i carabinieri. La donna è stata travolta dal furgone, il cui conducente si è fermato per prestare i soccorsi. Sul posto i medici del 118 e i vigili del fuoco, che hanno liberato la vittima, rimasta incastrata sotto le ruote. Per lei nulla da fare.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA