Giornata nazionale periferie: avvocato, in ricordo di Fortuna

"Sono state approvate le nostre reiterate richieste di attenzione, di tutela e di dignità".

Così, l'avvocato Angelo Pisani, ha commentato la designazione da parte della Camera dei Deputati, e con il parere favorevole di tutti i gruppi parlamentari, del 24 giugno come giornata nazionale delle periferie urbane.

La data non è casuale: il 24 giugno del 2014, esattamente dieci anni fa, una bambina, Fortuna Loffredo, veniva brutalmente uccisa: secondo quanto emerso anche dal terzo grado di giudizio venne scaraventata giù da un palazzo che si trova nel tristemente noto Parco Verde di Caivano.

Pisani, che nei procedimenti giudiziaria seguiti al grave fatto di cronaca ha difeso i nonni e poi anche il padre della bimba, ha scritto un libro sulla triste vicenda di Fortuna intitolato "Ho visto Chicca volare".

"Il 24 giugno è adesso una data importante che inviterà a riflettere, a confrontarsi e fare cultura nelle periferie ma anche un giorno dedicato al ricordo, agli esiti delle indagini difensive e della sentenza seguite a quel drammatico 24 giugno di dieci anni fa in cui morì Fortuna, un caso che rappresenta solo la punta dell'iceberg di altri crimini e altro degrado che, a mio parere, non vengono contrastati come si deve. Il significato e lo scopo di quella giornata - conclude l'avvocato Pisani - però è anche quello di lanciare un messaggio positivo e di speranza con le tante storie belle e di successo che sono avvenute e ancora avverranno nelle nostre periferie".



