Fitofarmaci, sequestri e sanzioni nell'Avellinese

Cinquecento confezioni di fitofarmaci illegali sequestrati; illeciti penali e amministrativi sanzionati per quasi 15 mila euro; un locale adibito a deposito posto sotto sequestro. È il bilancio delle verifiche compiute dai carabinieri Forestali di Avellino, insieme al Dipartimento di prevenzione della Asl, nell'ambito della campagna "Fitofarmaci 2024" promossa dal Comando generale dell'Arma su tutto il territorio nazionale. Nell'ultimo mese sono state controllate 31 aziende agricole con l'obiettivo di verificare il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari.

Analoghi controlli hanno riguardato la vendita e la detenzione dei prodotti. Numerose le irregolarità riscontrate: mancato aggiornamento dei registri di carico e scarico, vendita dei prodotti ad acquirenti non identificati e la commercializzazione senza registrazione sanitaria. Nel corso dei controlli sono stati scoperti prodotti fitosanitari con vecchi pittogrammi di pericolo che avrebbero dovuto essere smaltiti come rifiuti pericolosi.



