Clara McGregor, Seydou Sarr e Letizia Toni a Ischia Global 2024

L'attrice americana Clara McGregor, l'attore senegalese Seydou Sarr (protagonista di Io Capitano) e l'attrice Letizia Toni (rivelazione di Sei nell'Anima) saranno premiati all'Ischia Global Festival in programma dal 7 al 13 luglio. La 22/a edizione del Film & Music Fest, presieduto dal regista irlandese James Sheridan e dalla produttrice inglese Trudie Styler (madrina l'attrice rumena Madalina Ghenea ), promuove quest'anno un focus sulla protezione della creatività intellettuale alla luce dell'esplosiva avanzata dell'intelligenza artificiale anche nello showbiz.

"La creatività degli artisti va assolutamente tutelata con maggiori strumenti e regole da far rispettare per non disperdere il patrimonio costruito nei secoli dal genio umano" sostiene Tony Renis, presidente onorario dell'Accademia Internazionale Arte Ischia che promuove la manifestazione con il sostegno del ministero della Cultura e della Regione Campania, in collaborazione con la Siae, Riflessi-made in Italy, Vulcano Buono e Givova. "I nomi dei quattro artisti annunciati oggi giungono ad arricchire il già nutrito elenco di ospiti già segnalati, a cominciare dal regista serbo Emir Kusturica, dall'attore americano Danny Huston e dall'attrice danese Brigitte Nielsen attesi all'Ischia Global Festival, vero e proprio riferimento per i grandi players internazionali di ogni livello e genere. Un traguardo costruito con caparbietà sin dal 2003 insieme alle istituzioni e ad imprenditori lungimiranti come Giancarlo Carriero e la sua famiglia che hanno in tal modo rimesso nella mappa del jet-set mondiale l'isola verde. Obiettivo centrato in precedenza solo dal tycoon Angelo Rizzoli che lanciò Lacco Ameno nel mondo accogliendo le star degli anni '50 e '60", conclude Renis ricordando con nostalgia i bei tempi al fianco del 'commenda' e di Walter Chiari.

Gianluca Ansanelli, Nancy Bishop, Luca Barbareschi, Alessandro Bertolazzi (Premio Oscar), Nick Broonfield, Maria Pia Calzone, Edoardo Costa, Michelle Danne, Aurelio de Laurentiis, Raffaella de Laurentiis, Fred "Buzz" Feitshans, Charles Finch, Gaia Girace, Gloria Guida (premiata alla Carriera), Catherine Hardwicke, Marco Leonardi, Avi Lerner, Elisabetta Montaldo, Dito Montiel, Giampaolo Morelli, Phil Palmer, Giorgio Pasotti, Pino Quartullo, Celine Rattray, Vincent Riotta, Iginio Straffi, Lina Sastri e Peter Webber sono i alcuni tra nomi dei talent attesi sull'isola. E poi tante conferenze, incontri con il pubblico, i mass media, mostre, masterclass e premiazioni.

Oltre 100 proiezioni in sala ed almeno 200 sulle piattaforme digitali mymovies.it ed eventive.org sono il risultato del lavoro di individuazione di opere di ogni taglio e cultura (circa 2000 hanno fatto l'application digitale) realizzato con l'ausilio della piattaforma filmfreeway.com.



