Circumvesuviana:domani protesta per chiusura linea Napoli-Baiano

I pendolari della Circumvesuviana incassano la solidarietà delle organizzazioni sindacali Orsa e Usb, che attraverso comunicati ufficiali puntano l'indice contro le scelte di Eav, che dal primo luglio sospenderà il servizio su ferro per lavori alla linea Napoli-Baiano, prevedendo un servizio sostitutivo attraverso bus. "La chiusura totale della linea e la gestione aziendale delle linee vesuviane - scrivono in una nota congiunta Enzo Ciniglio, portavoce del comitato pendolari 'No al taglio dei treni della Circumvesuviana', e Salvatore Alaia, presidente del comitato civico E(a)vitiamo di Sperone - la cui attenzione è focalizzata esclusivamente sulla linea di Sorrento, come da tempo denunciano i pendolari, provoca una differenziazione territoriale che penalizza le aree interne".

Domani alle 11, in occasione dell'ultimo giorno di servizio prima della chiusura della linea Napoli-Baiano per tre mesi, nella piazza di Baiano è previsto un incontro con i cittadini del territorio. "Per ribadire - spiegano ancora Ciniglio e Alaia - il no a scelte discriminatorie che limitano la mobilità di un'area dove risiedono oltre 300mila cittadini, con insediamenti produttivi e testimonianze storico-archeologiche".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA