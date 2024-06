Premio Ischia, consegna premi comunicatori e premi speciali

La presentazione del libro "Realpolitik" dell'ambasciatore Giampiero Massolo, porta ad Ischia gli scenari di guerre ene ha discusso con l'autore il direttore del Sole 24 Ore, Fabio Tamburini Giampiero Massolo, ha illustrato attori e mosse sullo scacchiere mondiale. con grande realismo e pragmaticità racconta il paradosso italiano e il risiko contemporaneo tra crisi del passato e possibili minacce future. Il direttore Tamburini lo ha più volte punzecchiato rispetto al ruolo dell'Italia nello scacchiere internazionale Nel Salone delle Carte del Regina Isabella c'è stata la consegna dei premi comunicatori e dei riconoscimenti speciali Ischia. A condurre l'evento, Angela Achilli e Alessio Lasta.

A Martina Fuga, Presidente dell'Associazione CoorDown, che promuove i diritti delle persone con sindrome di Down è stato consegnato da Ennio Troiano, il direttore delle risorse umane di Menarini, il premio comunicatori per la sezione no profit con la campagna di comunicazione 'Assume that i can' per la giornata mondiale dedicata alla sindrome di down.

Sempre per i comunicatori a Guido Bramante, Portavoce del Gen.C.A. Francesco Paolo Figliuolo è stato consegnato dal presidente della giuria dei comunicatori, Massimiliano Paolucci, il premio per la comunicazione istituzionale, per aver coordinato con competenza e spiccate doti umane il flusso informativo delle popolazioni colpite da alluvioni e terremoti e per aver svolto una fondamentale opera di coordinamento informativo durante l'emergenza della pandemia di covid. La serata ha visto anche la consegna dei riconoscimenti speciali Ischia, consegnato da Carlo Gambalonga segretario generale della giuria a Maria Chiara Aulisio, caposervizio de Il Mattino per lo scoop sulle violenze subite dalle due cuginette di Caivano. Ripreso e rilanciata da tutti i media nazionali, la notizia ha avuto l'effetto di scuotere le coscienze dell'intero paese circa le condizioni di estremo disagio sociale in cui versava il parco Verde e ha portato alla mobilitazione del Governo Meloni che ha varato un piano straordinario per il recupero dell'area stanziando circa 30 milioni di euro Un riconoscimento speciale per l'informazione web è stato assegnato alla Tgr Campania consegnato dal sindaco di Casamicciola, Giacomo Pascale al caporedattore della Tgr, Oreste Lo Pomo, che "ha saputo rivoluzionare l'informazione regionale adattandosi ai nuovi canali di comunicazione web accrescendo così la diffusione delle informazioni per un TGR sempre più al passo con i tempi".



