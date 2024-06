La Salernitana in ritiro a Rivisondoli, attesi 10mila tifosi

Diecimila tifosi sono attesi a Rivisondoli (L'Aquila) che si prepara ad abbracciare la Salernitana: parte il conto alla rovescia per il ritiro dei granata nel piccolo centro dell'Alto Sangro, in programma dal 6 al 26 luglio. In queste ore il Comune sta procedendo al restyling delle strutture dove si svolgeranno gli allenamenti, mentre nei pressi del campo sportivo sarà allestito un 'villaggio Salernitana'.

Saranno posizionati alcuni container per sala stampa, gadget e per seguire dal vivo tutti i momenti del ritiro. "Stiamo andando avanti con l'allestimento per garantire, anche quest'anno, degna ospitalità" afferma il sindaco di Rivisondoli, Giancarlo Iarussi, mentre il suo vice, Roberto Ciampaglia, stima 10mila presenze, da spalmare per tutta la durata del ritiro, in linea con i dati dello scorso anno. Dopo la Salernitana, nel piccolo comune altosangrino arriverà la Cavese, promossa in serie C.



