Fotografia, al via a Palazzo Mannajuolo i Leica Talk

Al via ieri i Leica Talk, gli incontri culturali promossi da Leica Camera Italia, volti a celebrare i grandi nomi della fotografia contemporanea. A Palazzo Mannajuolo, nello spazio culturale "Al Blu di Prussia", si è svolto l'evento "Un tempo che cambia. E il tempo che resta", con protagonisti i fotoreporter di fama internazionale, Francesco Cito e Gabriele Micalizzi.

L'incontro ha visto la partecipazione di 50 spettatori che hanno avuto l'opportunità di ascoltare direttamente dai due maestri della fotografia le loro riflessioni e esperienze sul campo. Il dibattito ha esplorato il potere della fotografia nel catturare e conservare la memoria, andando oltre la semplice documentazione della realtà. I maestri si sono confrontati su tematiche come l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e su quali effetti possa avere sul mondo della fotografia.

Il napoletano Francesco Cito ha portato la sua vasta esperienza di fotoreporter, con racconti sulla sua esperienza in Afghanistan all'epoca dell'occupazione dell'Armata Rossa, fino alle cronache della camorra napoletana negli anni '80. Con due World Press Photo Awards all'attivo, Cito è stato una fonte inesauribile di storie e insegnamenti per il pubblico presente.

Gabriele Micalizzi milanese, classe '84, ha condiviso le sue esperienze più recenti, dai conflitti in Medio Oriente e Nord Africa, alla pandemia da Covid-19 in Italia, fino alla guerra in Ucraina. Fondatore del collettivo Cesura, Micalizzi ha ricevuto anch'egli il prestigioso World Press Photo per una fotografia scattata durante la battaglia di Mosul.

"Leica Camera Italia - ha affermato Oscar Boccalatte, responsabile commerciale Leica Italia - continua così la sua missione di unire arte e tecnologia, portando a Napoli e in altre città italiane esperienze visive uniche e coinvolgenti, testimonianza del connubio perfetto tra storia, innovazione e passione per la fotografia. Ringrazio Giancarlo Fimiani per il supporto, perché attraverso la partnership con R-Store, abbiamo in previsione uno sviluppo orizzontale nel Sud Italia della cultura fotografica attraverso i punti vendita che apriremo in sinergia". L'incontro si è concluso con un passaggio presso il nuovo Leica Store di Napoli, in via Nisco 25. Qui, i partecipanti hanno potuto ammirare alcune opere dei due fotografi, che resteranno esposte per tutto il mese di luglio.

Questo spazio rappresenta il primo punto vendita monomarca del Sud Italia, inaugurato il 24 maggio scorso, frutto della collaborazione tra R-Store SpA e Leica Camera Italia.



