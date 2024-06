Assemblea Ordine avvocati Napoli approva bilancio 2023

Circa 400 iscritti al foro di Napoli hanno approvato il bilancio del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, su relazione del consigliere tesoriere Nathalie Mensitieri con parere favorevole dei Revisori dei conti. Il bilancio consuntivo dell'anno 2023 è stato accolto a stragrande maggioranza dagli avvocati riuniti in assemblea presso la biblioteca "De Marsico" di Castel Capuano, con appena 13 voti contrari e un solo astenuto, la ex presidente. "E' stato un lavoro durissimo ma abbiamo tracciato una strada basata su conti cristallini - ha spiegato il consigliere tesoriere Mensitieri - come documentato dal risparmio della gestione totale di oltre un milione di euro".

Soddisfatto il Presidente Carmine Foreste per l'ampio consenso riscosso dall'assemblea: "L'approvazione espressa dai colleghi dà ragione alla politica del Consiglio: la risposta unanime che la classe forense ha riservato ai nostri interventi è il miglior viatico per proseguire il percorso che attende il Consiglio".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA