Stupri Caivano, il 5 luglio udienza straordinaria per 3 minori

Il gup del tribunale dei minorenni di Napoli ha rinviato al 5 luglio prossimo l'udienza straordinaria prevista per domani nell'ambito dei giudizi abbreviati sugli stupri ai danni delle due cuginette di Caivano che vedono imputati tre minorenni. La decisione del giudice Anita Polito, è legata al mancato deposito delle trascrizioni delle dichiarazioni rese dai tre ragazzi. Gli avvocati degli imputati, sulla base di questa circostanza, hanno presentato un'istanza che è stata quindi accolta dal tribunale.

L'accusa in questo procedimento, che riguarda tre dei sette minori coinvolti nelle violenze sessuali avvenute a Caivano, ai danni delle due cuginette, è rappresentata dal sostituto procuratore della repubblica presso il tribunale dei minorenni di Napoli Claudia De Luca, mentre l'avvocato Manuela Palombi è il legale che è stato nominato dai tutori delle due piccole vittime, avvocati marco Buonocore e Maria teresa de nicolo, che avevano 10 e 12 anni all'epoca dei fatti.

"E' una brutta storia che deve giustizia - dice l'avvocato Palombi - sono due bambine che hanno subito dei danni permanenti, come si evince dalle consulenze tecniche. Non è accettabile che questi primi tre ragazzi, per i quali ci sarà la sentenza la prossima settimana, parlino di rapporti sessuali avvenuti nell'ambito di un fidanzamento. Hanno avuto, davanti al gip, la possibilità di ammettere le proprie responsbailità, come qualcuno di loro ha anche fatto. Come donna e come avvocato ritengo dolorosa questa ricostruzione dei fatti".



